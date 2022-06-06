VakıfBank Spor Kulübünün 6 oyuncusu, bankanın son reklam filminde rol aldı - Haberler

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VakıfBank Spor Kulübünün 6 oyuncusu, bankanın son reklam filminde rol aldı

AA - Murat Kaya - Spor
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VakıfBank Spor Kulübünün 6 oyuncusu, bankanın son reklam filminde rol aldı

Sezonu 5 kupayla tamamlayan Vakıfbank Spor Kulübünün 6 oyuncusu, bankanın reklam yüzü oldu.

Sezonu 5 kupayla tamamlayan Vakıfbank Spor Kulübünün 6 oyuncusu, bankanın reklam yüzü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre VakıfBank'ın hem sporda hem de finans alanındaki şampiyonluğuna vurgu yapılan reklam filminde, yıldız oyuncular Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Gabriela Braga Guimaraes, Kübra Akman, Melis Gürkaynak ve Zehra Güneş rol aldı.

Reklam filminde şubenin farklı birimlerinde görev yapan oyuncuların sundukları hizmetler, VakıfBank'ın marka yüzü Tolga Sarıtaş'ın seslendirmesiyle bir maç atmosferinde aktarıldı.

AA / Murat Kaya - Spor

Vakıflar Bankası Kübra Akman Cansu Özbay Spor Haberler

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