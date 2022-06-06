VakıfBank Spor Kulübünün 6 oyuncusu, bankanın son reklam filminde rol aldı - Haberler

VakıfBank Spor Kulübünün 6 oyuncusu, bankanın son reklam filminde rol aldı
AA - Murat Kaya - Spor
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Sezonu 5 kupayla tamamlayan Vakıfbank Spor Kulübünün 6 oyuncusu, bankanın reklam yüzü oldu.
Sezonu 5 kupayla tamamlayan Vakıfbank Spor Kulübünün 6 oyuncusu, bankanın reklam yüzü oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre VakıfBank'ın hem sporda hem de finans alanındaki şampiyonluğuna vurgu yapılan reklam filminde, yıldız oyuncular Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Gabriela Braga Guimaraes, Kübra Akman, Melis Gürkaynak ve Zehra Güneş rol aldı.
Reklam filminde şubenin farklı birimlerinde görev yapan oyuncuların sundukları hizmetler, VakıfBank'ın marka yüzü Tolga Sarıtaş'ın seslendirmesiyle bir maç atmosferinde aktarıldı.
AA / Murat Kaya - Spor