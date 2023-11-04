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Vakıfbank, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Vakıfbank, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın süresi 74 dakika sürdü.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu

Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar

Sarıyer Belediyespor: Simonenko, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Merve Nezir, Ceylan Arısan, Gizem Mısra Aşçı (Simay Kurt, Aslı Tecimer, Işıl Öz, Merve Tanıl, Çağla Erdem, Cansın Şurgun, Simone Lee)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zeynep Sude Demirel, Thompson, Frantti, Bahar Akbay (Aylin Acar, Caratasu, Van Aalen, Bianka Busa)

Setler : 14-25, 21-25, 18-25

Süre : 74 dakika (21,26,27)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Vakıfbank, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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