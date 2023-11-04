Vakıfbank, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Yendi
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Vakıfbank, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın süresi 74 dakika sürdü.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu
Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar
Sarıyer Belediyespor: Simonenko, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Merve Nezir, Ceylan Arısan, Gizem Mısra Aşçı (Simay Kurt, Aslı Tecimer, Işıl Öz, Merve Tanıl, Çağla Erdem, Cansın Şurgun, Simone Lee)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zeynep Sude Demirel, Thompson, Frantti, Bahar Akbay (Aylin Acar, Caratasu, Van Aalen, Bianka Busa)
Setler : 14-25, 21-25, 18-25
Süre : 74 dakika (21,26,27)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Vakıfbank, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA / Spor