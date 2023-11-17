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VakıfBank, PTT'yi 3-0 Yendi

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Spor Haberleri

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, PTT'yi 3-0 mağlup etti. Maçın süresi 70 dakika sürdü.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal

VakıfBank: İdil Başcan, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu,

Thompson (Aylin Acar, Bianca Busa, Caratasu, Van Aalen, Zeynep Demirel)

Ptt : Mirkovic, Caffrey, Elifsu Yavuz, Caric, Hümay Fırıncıoğlu,

Hande Sunar (Özlem Güven, Nehir Kurtalan, Özlem Tuğral, Yasemin Özel)

Setler: 25-16, 25-15, 25-21

Süre: 70 dakika (21, 25, 24)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, PTT'yi 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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