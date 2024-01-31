VakıfBank, Polonya'nın PGE Rysice takımını deplasmanda 3-0 mağlup etti
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında VakıfBank, Polonya'nın PGE Rysice takımını deplasmanda 3-0 mağlup etti. İki takım arasındaki rövanş maçı 8 Şubat Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak.
Salon: RCWS Podpromie
Hakemler: Koen Luts (Belçika), Stefano Cesare (İtalya)
PGE Rysice: Centka, Wenerska, Kalandadze, Jurczyk, Orvosova, Coneo (Szczyglowska, Makarowska, Kowalska, Obiala, Szlagowska, de Paula Viana)
VakıfBank: Cansu Özbay, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç Altıntaş, İdil Naz Başcan, Aleksia Karutasu, Van Aalen)
Setler: 20-25, 12-25, 26-28
Süre: 76 dakika (22, 22, 32)
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında VakıfBank, Polonya'nın PGE Rysice takımını deplasmanda 3-0 mağlup etti.
İki takım arasındaki rövanş maçı 8 Şubat Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak.