VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u mağlup etti
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal
VakıfBank: Cansu Özbay, Busa, Zehra Güneş, Carutasu, Gabi, Ogbagu ( Ayça Aykaç, İdil Naz Başcan, Thompson, Aylin Acar, Van Aalen)
Nilüfer Belediyespor: Eda Kafkas, Yordanova, Beliz Başkır, Gicquel, Milenko, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Kunzler, Merve Nur Öztürk, Aslı Ertek Aşçıoğlu)
Setler: 25-16, 22-25, 25-16, 25-19
Süre: 102 dakika (22, 30, 24, 26)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor