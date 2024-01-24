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VakıfBank, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 Yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Thompson, İdil Başcan, Ogbogu (Ayça Aykaç, Caratasu, Van Aalen, Frantti, Bahar Akbay)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya (Derya Çayırgan, Buket Yılmaz)

Setler: 27-25, 25-20, 26-24

Süre: 82 dakika (29, 23, 30)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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