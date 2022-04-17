AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i yenen VakıfBank, kupasını aldı.

VakıfBank'ın 3-2 kazandığı maçın ardından TVF Voleybol Salonu'nda düzenlenen törene iki takımın sporcuları da el ele tutuşarak çıktı.

Bu kulvarda tarihinin 8. ve üst üste 2. şampiyonluğunu elde eden sarı-siyahlı ekipte kaptan Ayşe Melis Gürkaynak'a kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Kupayla salonda büyük sevinç yaşayan sarı-siyahlı voleybolcular, törenin ardından seyircilerle fotoğraf çektirdi.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe Opet sporcularına madalyalarını TVF asbaşkanları Selahattin Sülaymanoğlu ve Ahmet Göksu takdim etti.

Karşılaşmanın en iyi oyuncusu Isabelle Haak seçildi. Haak'a ödülünü Akif Üstündağ verdi.