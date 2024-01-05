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VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ve 14'üncü haftanın açılış maçında VakıfBank, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Erhan Alparslan, Hatice Özmen Yıldız

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elisa Tuana Köse, Leban, Strunjak (Selin Navruz, Alara Altundağ, Elif Boran, Berka Buse Özden, Eylül Durgun)

VakıfBank: İdil Naz Başcan, Ogbogu, Van Aalen, Frantti, Zeynep Sude Demirel, Carutasu ( Ayça Aykaç, Aylin Acar, Bahar Akbay)

Setler: 12-25, 14-25, 18-25

Süre: 66 dakika (21, 22, 23)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ve 14'üncü haftanın açılış maçında VakıfBank, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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