VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 Mağlup Etti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesinde VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti. Maç, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı ve 81 dakika sürdü. Setlerin skorları ise 26-24, 25-19, 25-18 oldu.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Frantti, Cansu Özbay, Karmen Aksoy, Ogbogu, İdil Naz Başcan, Busa, Caratasu, Aylin Acar, Zeynep Sude Demirel, Van Aalen, Thompson
Karayolları: Elif Boran, Ezgi Arslan, Selin Navruz, Alara Altundağ, Dilay Özdemir, Berka Buse Özden, Strunjak, Collar, Eylül Durgun
Setler: 26-24, 25-19, 25-18
Süre: 81 dakika (27, 29, 25)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesinde VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor