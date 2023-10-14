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VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 Mağlup Etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesinde VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti. Maç, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı ve 81 dakika sürdü. Setlerin skorları ise 26-24, 25-19, 25-18 oldu.