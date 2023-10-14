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VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 Mağlup Etti

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesinde VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti. Maç, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı ve 81 dakika sürdü. Setlerin skorları ise 26-24, 25-19, 25-18 oldu.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Frantti, Cansu Özbay, Karmen Aksoy, Ogbogu, İdil Naz Başcan, Busa, Caratasu, Aylin Acar, Zeynep Sude Demirel, Van Aalen, Thompson

Karayolları: Elif Boran, Ezgi Arslan, Selin Navruz, Alara Altundağ, Dilay Özdemir, Berka Buse Özden, Strunjak, Collar, Eylül Durgun

Setler: 26-24, 25-19, 25-18

Süre: 81 dakika (27, 29, 25)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesinde VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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