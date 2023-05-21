VakıfBank Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

VakıfBank, İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek tarihinde 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Kupa törenine FIVB Başkanı Ary Graça, CEV Başkanı Aleksandar Boricic, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ve sarı-siyahlı takım katıldı.