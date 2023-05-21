VakıfBank Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu
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VakıfBank, İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek tarihinde 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Kupa törenine FIVB Başkanı Ary Graça, CEV Başkanı Aleksandar Boricic, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ve sarı-siyahlı takım katıldı.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan VakıfBank, kupasını aldı.
Sarı-siyahlı ekip, Avrupa kadın voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunun finalinde İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı. Müsabakayı 3-1 kazanan VakıfBank, tarihinde 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.
İtalya'nın ev sahipliği yaptığı Süper Final'in ardından kupa töreni düzenlendi.
Törene, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Başkanı Ary Graça, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ve sarı-siyahlı takım katıldı.
Organizasyonu kadınlarda şampiyon tamamlayan VakıfBank'a madalyalarını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile CEV İkinci Başkanı Renato Arena verdi. Sarı-siyahlılar, kupayı ise CEV Başkanı Boricic'in elinden aldı.
Finalde kaybeden Eczacıbaşı Dynavit'e de madalya ve kupası törende takdim edildi.