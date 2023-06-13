VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Zeynep Sude Demirel'i kadrosuna dahil etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen ve bir dönem ikinci takımında forma giyen Zeynep Sude Demirel ile tekrar anlaştığını duyurdu.