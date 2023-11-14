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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ın Jedinstvo ekibiyle deplasmanda karşılaşacak

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Spor Haberleri

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Jedinstvo ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. İlk maçında galibiyetle başlayan VakıfBank, bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Sırbistan'ın Jedinstvo ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Ruma'da bulunan Sportsko Poslovni Centar'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Sarı-siyahlı ekip grupta oynadığı ilk maçında geçen hafta Fransız ekibi Volley Mulhouse Alsace'ı 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Sırbistan temsilcisi Jedinstvo ise İtalya deplasmanında Allianz Vero Volley'e 3-0 kaybetti.

Müsabakayı Yunanistan Voleybol Federasyonundan Alexandros Mylonakis ve Hırvatistan Voleybol Federasyonundan Bruno Muha yönetecek.

Kaynak: AA / Spor

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