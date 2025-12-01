VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Romanya'da Sert Bir Mücadeleye Çıkıyor
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Romanya'nın CS Volei Alba Blaj takımı ile karşılaşacak. Maç, yarın TSİ 19.00'da Polivalenta Spor Salonu'nda oynanacak.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında yarın deplasmanda Romanya temsilcisi CS Volei Alba Blaj ile karşılaşacak.
Polivalenta Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
Müsabakayı Igor Schimpl (Sırbistan) ve Gyula Tillmann (Macaristan) hakem ikilisi yönetecek.
Sarı-siyahlı takım, gruptaki ilk maçında Fransa temsilcisi Volero Le Cannet'i 3-0 mağlup etti.
