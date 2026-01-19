VakıfBank'ta Brezilyalı voleybolcu Lorenne Teixeira ile yollar ayrıldı
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, bu sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı pasör çaprazı Lorenne Teixeira ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Teixeira'ya emekleri için teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.
Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, "VakıfBank ailesine bu sezon başında dahil olan Lorenne Teixeira ile yollarımızı ayırıyoruz. Brezilyalı pasör çaprazına emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor