VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan yıldız oyuncu Egonu'yu transfer etti - Haberler

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan yıldız oyuncu Egonu'yu transfer etti
AA - Ercan Çakar - Spor
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Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Imoco Volley'de forma giyen Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu'yu kadrosuna kattı.
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Imoco Volley'de forma giyen Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu'yu kadrosuna kattı.
VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley'yi 3-1 yenerek kupayı kazandıkları Süper Final'in ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki yıldız oyuncu Egonu'nun gelecek sezon takımlarında forma giyeceğini duyurdu.
AA / Ercan Çakar - Spor