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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İdil Naz Başcan'ı kadrosuna dahil etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İdil Naz Başcan'ı kadrosuna dahil etti

Spor Haberleri

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyen İdil Naz Başcan'ı kadrosuna kattı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyen İdil Naz Başcan'ı kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

İdil Naz Başcan, kariyerinde Galatasaray HDI Sigorta, Anadolu Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor formalarını giydi.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Büyükşehir Belediyespor voleybol Aydın Spor Haberler

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