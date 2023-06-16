VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı pasör Sarah van Aalen'i kadrosuna kattı
Spor Haberleri
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı oyuncu Sarah van Aalen'i transfer etti.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı oyuncu Sarah van Aalen'i transfer etti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Almanya'nın SC Potsdam takımında forma giyen 23 yaşındaki pasörle sözleşme imzalandığı belirtildi.
Genç voleybolcu, geride kalan sezon SC Potsdam ile Almanya Süper Kupası'nda şampiyonluk yaşarken en değerli oyuncu seçilmişti.