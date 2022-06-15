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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı Nika Daalderop'u transfer etti

AA - Ercan Çakar - Spor
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı Nika Daalderop'u transfer etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı oyuncu Nika Daalderop'u kadrosuna dahil etti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı oyuncu Nika Daalderop'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalyan ekibi Igor Novara'da forma giyen 23 yaşındaki Hollandalı smaçör ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Milli takım formasını 2015'ten beri giyen Daalderop, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'nın, gümüş madalya kazanan kadrosunda yer almıştı.

AA / Ercan Çakar - Spor

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