VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Fransız Smaçör Helena Cazaute'u Transfer Etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Fransız Smaçör Helena Cazaute'u Transfer Etti
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 28 yaşındaki Fransız smaçör Helena Cazaute'u 2025-2026 sezonu için kadrosuna kattığını duyurdu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Fransız smaçör Helena Cazaute'u transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda VakıfBank forması giyecek.

Son olarak İtalyan ekibi Numia Vero Volley ile İstanbul'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele eden Cazaute, Fransa Ligi'nde 2 kez mutlu sona ulaşırken 2 Fransa Kupası ve 1 Challenge Kupası da elde etti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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