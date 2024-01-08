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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Fransa'da mücadele edecek

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibiyle karşılaşacak.

Mulhouse Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan VakıfBank, Allianz Vero Volley'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Geride kalan 4 haftada henüz galibiyet alamayan Volley Mulhouse Alsace ise son sırada.

VakıfBank gruptaki son maçında Sırbistan ekibi Jedinstvo Stara Pazova'yı evinde 3-1'lik skorla geçerken, Volley Mulhouse Alsace da deplasmanda Allianz Vero Volley'e 3-1 kaybetti.

Mücadeleyi Finlandiya Voleybol Federasyonundan Ari Jokelainen ve Hırvatistan Voleybol Federasyonundan Bruno Muha yönetecek.

İki ekibin İstanbul'da oynanan mücadelesinden VakıfBank 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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