VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Savino Del Bene'ye konuk olacak

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yarın İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile deplasmanda karşılaşacak. Maç TSİ 22.00'de başlayacak.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Palazzo Wanny'de oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Vasileios Vasileiadis (Yunanistan) ve Jan Krticka (Çekya) hakem ikilisi görev alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde namağlup ilerleyişini sürdüren sarı-siyahlılar, geride kalan haftalarda Fransa temsilcisi Volero Le Cannet'i 3-0, Romanya ekibi CS Volei Alba Blaj'ı ise 3-1 mağlup etti.

Savino Del Bene de gruptaki ilk iki maçını kazandı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
