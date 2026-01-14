Haberler

Voleybol: CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçında, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Romanya'nın CS Volei Alba ekibini 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Risto Strandson (Estonya)

VakıfBank: Cazaute, Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Aylin Acar)

CS Volei Alba: Trcol, Martinez, Pirv, Delic, Krenicky, Costa (Veres, Miljevic, Escamilla, Otcuparu)

Setler: 25-19, 25-13, 25-20

Süre: 24, 21, 23 (68 dakika)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk ettiği Romanya'nın CS Volei Alba ekibini 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
