VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Chiaka Ogbogu'yu Yeniden Kadrosuna Kattı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Chiaka Ogbogu'yu Yeniden Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021-2024 yıllarında forma giyen ABD'li oyuncu Chiaka Ogbogu'yu bir sezonluk ayrılığın ardından tekrar kadrosuna dahil etti. Ogbogu, VakıfBank ile birçok önemli başarıya imza atmıştı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021-2024 yıllarında sarı-siyahlı formayı giyen 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Chiaka Ogbogu'yu yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "VakıfBank formasıyla önemli başarılara imza atan, kulüp tarihine adını yazdırmayı başaran Chiaka Ogbogu bir sezonluk ayrılığın ardından yuvasına döndü." denildi.

ABD'li voleybolcu, VakıfBank'ta birer kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi, ikişer kez de CEV Şampiyonlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim

Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi

Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.