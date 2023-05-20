VakıfBank Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile yaptığı Süper Final maçını kazanarak CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti. Takım oyuncuları başarılarının mutluluğunu dile getirdi.

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan VakıfBank'ın oyuncuları, bu başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Sarı-siyahlı voleybolcular, İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile yapılan Süper Final maçının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Takım kaptanı Gabi Guimaraes, sezon içinde yaşadıkları iniş ve çıkışlara değinerek, "Bu takım, aile bunu hak ediyordu. Sezon içinde iniş ve çıkışlarımız oldu. Sezonu en büyük kupa ile tamamlamaya ihtiyacımız vardı. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Bu takım büyük bir enerji ve tutkuyla oynuyor. Böyle oynayınca yapamayacağımız şey olmadığını biz de biliyorduk. Eczacıbaşı Dynavit'i de tebrik ediyorum. Onlar da sezonun en iyi takımlarından biriydi." diye konuştu.

ABD'li orta oyuncu Chiaka Ogbogu, takım arkadaşlarını elde edilen zaferden dolayı tebrik ederek, "İnanılmazdı. Büyük bir iş başardık. Eczacıbaşı da bugün oldukça iyi mücadele etti ama sonunda biz kazandık." ifadelerini kullandı.

Cansu: "Herkesle gurur duyuyorum"

Takımın tecrübeli pasörü Cansu Özbay, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

"Çok mutluyum. Kendimi çok rahatlamış ve gururlu hissediyorum." diyen Cansu, "Herkesle gurur duyuyorum. Bu kupayı çok hak ettiğimizi biliyordum. Buraya çok zor şartlarda geldik ama başardık. Formamıza 6. yıldızı koyduk." şeklinde görüş belirtti.

Bu sezonun istedikleri gibi başlamadığını anlatan 26 yaşındaki oyuncu, "Bu maç öncesinde heyecanlı ve stresli hissediyordum. Bu maçları oynamak ve kazanabilmek çok zor. Ancak biz buraları oynamayı çok iyi biliyoruz. Bunu başardığımız için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Ayça: "Sezonu kupayla kapattığımız için çok mutluyuz"

Takımın liberosu Ayça Aykaç da Eczacıbaşı Dynavit'e karşı iyi hazırlandıklarını anlattı.

Ayça, 3-1 kazandıkları Süper Final'e iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Maçın başından sonuna stabil bir şekilde oynamaya çalıştık. Eczacıbaşı'nı iyi çalışmıştık. Lig bittikten sonra hazırlanmak için zamanımız vardı. Bunu en iyi şekilde değerlendirdik. Bu maçı 3-1 kazanarak sezonu kupayla kapattığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Röportaja Ayça ile birlikte gelen Derya Cebecioğlu da "Çok mutluyum." dedi.

Buket: "Şampiyonlar Ligi zaferi çok kolay kazanılan bir şey değil"

Sarı-siyahlı takımın diğer pasörü Buket Gülübay ise bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzandıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Takım arkadaşlarına teşekkür eden Buket, "Teknik ekip bizi çok iyi hazırladı. İnişli çıkışlı anlarımız oldu ama bunu aşmayı bildik. Şampiyonlar Ligi zaferi çok kolay kazanılan bir şey değil. Önemli takımları geçmek zorunda kaldık. Kazandığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.