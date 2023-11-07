VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini konuk edecek
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini Vakıfbank Spor Sarayı'nda konuk edecek. Mücadele saat 19.30'da başlayacak ve Romanya'dan Bogdan Laurentiu Stoica ile Azerbaycan'dan Eldar Zülfugarov hakem ikilisi yönetecek. İstanbul ekibi, 64'üncü sezonu başlayan organizasyonda 6 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini konuk edecek.
Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.
Müsabakayı Romanya'dan Bogdan Laurentiu Stoica ile Azerbaycan'dan Eldar Zülfugarov hakem ikilisi yönetecek.
64'üncü sezonu başlayan organizasyonda İstanbul ekibi 6 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.