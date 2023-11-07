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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini konuk edecek

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini Vakıfbank Spor Sarayı'nda konuk edecek. Mücadele saat 19.30'da başlayacak ve Romanya'dan Bogdan Laurentiu Stoica ile Azerbaycan'dan Eldar Zülfugarov hakem ikilisi yönetecek. İstanbul ekibi, 64'üncü sezonu başlayan organizasyonda 6 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.