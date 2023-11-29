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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Allianz Vero Volley'e 3-0 yenildi

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin A Grubu üçüncü maçında İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine 3-0 yenildi. Maç, 72 dakika sürdü ve setler 17-25, 17-25, 16-25 sonuçlandı.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Aleksandar Vinabeu (Bulgaristan), Igor Schimpl (Slovakya)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Busa, Van Aalen, Karutasu, Bahar)

Allianz Vero Volley: Hyrman, Orro, Rettke, Sylla, Egonu, Daalderop (Castillo, Cazaute, Malual)

Setler: 17-25, 17-25, 16-25

Süre: 72 dakika (24, 25, 23)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin A Grubu üçüncü maçında İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine 3-0 yenildi.

Kaynak: AA / Spor

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