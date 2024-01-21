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VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 Yendi

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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbide VakıfBank, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray Daikin: Emine Arıcı, Tashiro, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Egglaston (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Selen Ursavaş, Sude Hacımustafaoğlu)

VakıfBank: Van Aalen, Gabi, Bahar Akbay, Caratasu, Frantti, Zehra Güneş ( Ayça Aykaç, Aylin Acar, Thompson, Cansu Özbay)

Setler: 16-25, 20-25, 22-25

Süre: 73 dakika (21, 26, 26)

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbide VakıfBank, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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