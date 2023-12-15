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VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

15 Aralık 2023 10:42 Güncelleme: 10:44 Abone Ol

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'ü 3-0 mağlup etti. İki maçını da kazanan VakıfBank, grup lideri olarak yarı finale yükseldi.