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VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na galibiyetle başladı

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Vietnam ekibi Sport Center 1'i 3-0 mağlup etti. Şampiyonaya galibiyetle başlayan VakıfBank, ikinci maçında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube ile karşılaşacak.

Salon: Dragon Sports Center

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar, İdil Naz Başcan, Aleksia, Busa, Van Aalen, Bahar Akbay)

Sport Center 1: Doan, Dinh, Vi Thi, Thi Nguyen, Thi Doan, Pham (Khanh Nguyen, Ly, Thi Hoang, Tran Thi Bich Thuy, Tran Tu Linh, Vo, Huynh Nguyen, Le)

Setler: 25-10, 25-15, 25-13

Süre: 63 dakika (18, 23, 22)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Vietnam ekibi Sport Center 1'i 3-0 mağlup etti.

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen şampiyonaya galibiyetle başlayan VakıfBank, gruptaki ikinci maçında 15 Aralık Cuma günü Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube ile TSİ 09.00'da karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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