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VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-1 Yenerek Finalde Durumu 2-0'a Getirdi

VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-1 Yenerek Finalde Durumu 2-0'a Getirdi
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Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek serideki üstünlüğünü artırdı. VakıfBank'ın galibiyetiyle, serideki durum 2-0 oldu. Üç galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasındaki mücadeleye Burhan Felek Voleybol Salonu ev sahipliği yaptı. Mücadeleyi 22-25, 25-20, 25-19, 25-23'lük setlerle 3-1 kazanan VakıfBank, seride 2-0 öne geçti.

Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

Fenerbahçe, 22 Nisan Salı günü saat 19.00'da final serisinin 3. maçında VakıfBank'ı bir kez daha Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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