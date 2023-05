VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçına doğru

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit ile yapacakları Süper Final maçının sonucunda kazananın Türk sporu olacağını söyledi.

Başkan Üstünsalih, İtalya'nın Torino kentinde yarın Eczacıbaşı Dynavit ile yapacakları Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaşandığını belirten Üstünsalih, VakıfBank-Eczacıbaşı finaline değinerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünleri görebilse, Türk gençlerinin Avrupa'nın zirvesinde olmasından gurur duyardı. Cumhuriyet'in kızları 100. yılında yine Cumhuriyet'i yüceltiyor." dedi.

VakıfBank'ın final oynama alışkanlığına vurgu yapan Üstünsalih, "Sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da en çok final oynayan takımız. Şampiyonlar Ligi özelinde bakacak olursak, bu yılla birlikte oynanan 12 finalin 9'unda VakıfBank'ı görüyoruz. Önceki 8 finalin 5'ini kazanarak bu alanda bir rekorun da sahibiyiz. Başarının ancak ve ancak sürdürülebilir olduğunda anlamlı olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Abdi Serdar Üstünsalih, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında iki Türk takımının finale çıkmasıyla ilgili, "İlk kez Avrupa'nın en büyük kupasında Türk finaline şahit olacağız. Kıymetli rakibimiz, ebedi dostumuz Eczacıbaşı ile daha önce farklı turlarda karşılaştık. Kürsünün farklı basamaklarına birlikte çıktık ama ilk kez finalde, Türk bayrağını iki takım da gururla taşıyacak. Sonunda kazanan Türk sporu ve voleybolu olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu final buluşmalarını bir gelenek haline getirir ve ülke voleybolunu zirvede tutmaya devam ederiz." diye konuştu.

"Türkiye Ligi, pek çok otorite tarafından dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor"

Misli.com Sultanlar Ligi'ni futboldaki İngiltere Premier Lig'e benzeten sarı-siyahlı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk kadın voleybolunun doğru sistem ve yatırımla neler başarabildiği, bence ülkemizdeki tüm spor dalları için kusursuz bir örnek. Geçtiğimiz sezon 5'te 5 yaptık, Eczacıbaşı ise CEV Kupası'nı kazandı. Bu sezon yine Avrupa'nın zirvesindeyiz. Fenerbahçe Opet de çok rahat burada olabilirdi. Türkiye Ligi, pek çok otorite tarafından dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor. Birçok sporcu Türkiye'de oynamak için can atıyor. Futboldan bir benzetme yapacak olursak Türkiye ligi, voleybolun adeta Premier Lig'idir. Bu seviyeye ulaşmamızda her takımın, her kulübün katkısı yadsınamaz. Diğer branşlarda da bu seviyeye ulaşmamız için voleybol, çok güzel bir örnek olarak karşımızda duruyor. İnsanımıza, öz kaynağımıza güvenirsek; doğru sistemle çalışırsak ve istikrardan yana olursak tüm spor alanlarında mutlaka başarıya ulaşırız. Yeter ki sabırlı olalım, günlük sonuçlardan etkilenip genel stratejimizden sapmayalım."

"Umuyorum ki sezonu Avrupa şampiyonluğu ile tamamlayacağız"

Abdi Serdar Üstünsalih, sezonu CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlamayı umduklarını dile getirdi.

Bu sezona iyi başlayamadıklarını aktaran Üstünsalih, "Umuyorum ki sezonu Avrupa şampiyonluğu ile tamamlayıp bizim için en önemli kupayı bir kez daha kaldıracağız ve sezonu mutlu kapatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başantrenör Giovanni Guidetti ile uyumlu çalışmalarının altını çizen başkan Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim spor kulübümüzün yapısı ve çalışma prensipleri bellidir. Takımımızın direksiyonunda 15 senedir Giovanni var. Kulübün sistemi, altyapısından yönetim kademesine kadar tıkır tıkır işleyen bir makine gibi. Sürdürülebilir şekilde zirvede kalmak ve son topa kadar mücadele etmek bizim en büyük beklentimiz. Takımımız da bu sezon yine bize bunu yaşattı. Dolayısıyla yarınki maçın sonucu ne olursa olsun hepsiyle gurur duyuyorum. Takımımız, hem büyük VakıfBank ailesinin hem de taraftarlarımızın medarı iftiharıdır."

"Hiçbir oyuncumuzla kötü ayrılmadık"

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Üstünsalih, takımdan ayrılacağı açıklanan Nijerya asıllı İtalyan yıldız voleybolcu Paola Egonu için "Hiçbir oyuncumuzla kötü ayrılmadık." dedi.

Kulübün transfer süreçlerini anlatan Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Her hafta değerlendirme toplantısı yaparız. Sezon bitimine yakın bir sonraki sezon için Giovanni'nin kafasındaki oyuncularla ilgili harekete geçeriz. İstikrarı sağlamak ve sürdürülebilirlik için teknik heyete güvenmek zorundasınız. Teknik ekibimizin lideri de Giovanni. Kendisi bize önerilerini sunuyor. Biz de onun belirlediği ideal 6'lıya göre transferlerimizi yapıyoruz. Egonu da o zaman Giovanni'nin istediği bir oyuncuydu. Kendisi VakıfBank ailesine katıldı. Ancak bir sonraki sezon için İtalya'ya geliyor. Yarın akşam oynanacak maçta kendisine veda edeceğiz ama VakıfBank ailesinin bir parçası olarak sahada kendisini gösterecek. Bugüne kadar hiçbir oyuncumuzla kötü ayrılmadık."

"Guidetti ile 15 yıldır birlikteyiz, Allah 30 yılı nasip etsin"

Başkan Üstünsalih, İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti ile uzun yıllar çalışmak istediklerini aktardı.

Kulübün başarılarında büyük katkısı bulunan Guidetti'nin bir gün ayrılma ihtimaline karşı hazırlıklarını yaptıklarını belirten Üstünsalih, "Giovanni çok iyi bir profesyonel. Voleybolu ve sporcu ruhunu çok iyi biliyor. İletişimde de büyük bir usta. Bütün bunlar olduğunda başarı geliyor. Kulüple olan diyaloğunda tamamen samimiyet var. Biz onu seviyoruz, o bizi seviyor. Buna rağmen her dediği yapılmıyor, her şey altın tepside sunulmuyor." diye konuştu.

Üstünsalih, "Kurduğunuz sistem Guidetti olmadan da işleyebilecek mi?" şeklindeki soru üzerine, "Kurumsal yapılara çok dikkat edilmek zorunda. Tek kişiye bağlı kalamazsınız. Bu işin birçok paydaşı var. Bütün başarı Giovanni'nin değil. Becerisi var, saygı duyuyorum ama şapkadan tavşan çıkarmıyor. Bu başarı bütün bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ancak en önemli faktör de Giovanni. Bütün kurumsal yapılarda bu korku olur. Bu durumu gözetiyoruz ve hazırlığımızı yapıyoruz." yanıtını verdi.

Sarı-siyahlı kulübün başkanı, kurumsal yapılarda istikrarın önemine değinerek, "Bir Amerikan atasözü, 'Çalışan radyoyu tamir etmeyin.' der. İnişleri ve çıkışları olabilir ama bir hoca size isteneni veriyorsa devam edeceksiniz. Bizde de inişler çıkışlar var ama hep yükselen bir grafik var. Hocamdan neden vazgeçeyim? Guidetti ile 15 yıldır birlikteyiz, Allah 30 yılı nasip etsin. Bizi içselleştirmiş, ülkemizi ve kulübümüzü sevmiş, başarılı bir insan." ifadelerini kullandı.

CEV'e eleştiri

Abdi Serdar Üstünsalih, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) voleybol camiasında birliği sağlayamadığını ileri sürdü.

Futbolda UEFA'nın hayata geçirdiklerini CEV'in voleybolda yapamadığını aktaran Üstünsalih, "CEV, UEFA'nın futboldaki yapılaşmasını sağlayamadı. Çok arayışlar var. Voleybol otoritesinin, kural koyucularının yapısının daha profesyonel olması gerektiğine inanıyorum. Şu anda voleybolu yönetenlerin yeterli olduğuna inanmıyorum." şeklinde görüş belirtti.