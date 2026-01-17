Haberler

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde yarın Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında lider VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlayacak. Mücadele, yarın saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbi maçta VakıfBank, yarın Eczacıbaşı Dynavit'i konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Geride kalan haftalarda oynadığı 15 karşılaşmanın tamamını kazanan sarı-siyahlı takım, liderlik koltuğunda yer alıyor.

Eczacıbaşı Dynavit ise 12 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayarak haftaya 3. basamakta girdi.

Ligdeki son maçında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerken Eczacıbaşı Dynavit ise evinde İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

Komşuda kritik bölge el değiştiriyor! İlk askeri birlik giriş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar

İstanbul'da yeniden kar alarmı! Tarih verildi
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar

İstanbul'da yeniden kar alarmı! Tarih verildi
40 yaşındaki Edin Dzeko'ya sürpriz talip

40 yaşındaki Dzeko'ya sürpriz talip
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Bakan Uraloğlu, canlı yayını apar topar kesmek zorunda kaldı