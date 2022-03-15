VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahaya çıkacak
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, yarın Polonya'nın Developres Rzeszow takımını konuk edecek.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, yarın Polonya'nın Developres Rzeszow takımını konuk edecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.
Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden sarı-siyahlılar, turu geçmesi halinde yarı finalde Fenerbahçe Opet ile eşleşecek.
AA / Yunus Kaymaz - Spor