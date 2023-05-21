VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu
Spor Haberleri
İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1'lik skorla mağlup ederek 6'ncı şampiyonluğuna ulaşan VakıfBank, yurda döndü. DHA olarak Feed 2 üzerinden CANLI yayındayız
İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1'lik skorla mağlup ederek 6'ncı şampiyonluğuna ulaşan VakıfBank, yurda döndü. DHA olarak Feed 2 üzerinden CANLI yayındayız
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor