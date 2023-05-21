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VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

Spor Haberleri

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1'lik skorla mağlup ederek 6'ncı şampiyonluğuna ulaşan VakıfBank, yurda döndü. DHA olarak Feed 2 üzerinden CANLI yayındayız

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1'lik skorla mağlup ederek 6'ncı şampiyonluğuna ulaşan VakıfBank, yurda döndü. DHA olarak Feed 2 üzerinden CANLI yayındayız


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İtalya DHA Spor Haberler

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