VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6. kez şampiyon oldu

VakıfBank, İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı. Başantrenör Giovanni Guidetti ve Nijerya asıllı İtalyan voleybolcu Paola Egonu, basın mensuplarına konuştu.

Paola Egonu: Bu sonucu kesinlikle hak ettik

"Umarım bir gün yeniden Türkiye'de oynayabilirim"

Gökhan HEBEPCİ - Mustafa AKIN / TORİNO ( İtalya ),- VakıfBank'ın İtalyan Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Oldukça fazla sayıda maç kaybettik ama her seferinde daha güçlü dönmeyi başardık. Bu takımı kırılmaz bir obje olarak görüyorum" dedi.

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 6'ncı şampiyonluğuna ulaşan VakıfBank'ta başantrenör Guidetti ve Nijerya asıllı İtalyan voleybolcu Paola Egonu, basın mensuplarına konuştu.

VakıfBank ile son maçına çıkan başarılı voleybolcu, "Umarım bir gün yeniden Türkiye'de oynayabilirim" diyerek sözlerini noktaladı.