VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6. kez şampiyon oldu

VakıfBanklı Cansu Özbay : Tekrar kupayı müzemize götürüyoruz

Gabi: Sezonu Avrupa'nın en büyük kupasıyla şahane bir şekilde tamamladık

Gökhan HEBEPCİ - Mustafa AKIN / TORİNO-İTALYA,(DHA)- İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6'ncı şampiyonluğuna ulaşan VakıfBank'ta milli oyuncu Cansu Özbay ve Gabriela Guimaraes (Gabi), Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İnanılmaz bir gurur yaşadıklarını belirten milli voleybolcu Cansu Özbay, "İnanılmaz gururluyum. Türk derbisi olduğu için de ayrıca heyecanlıydık bugün. Takım olarak çok iyi oynadık. Eczacıbaşı da çok iyi, her zaman final oynayan bir takım. Bugün onlara karşı oynayıp galip geldiğimiz için inanılmaz iyi ve rahatlamış hissediyorum. Tekrar kupayı müzemize götürüyoruz" dedi.

GABİ: SEZONU AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KUPASIYLA ŞAHANE BİR ŞEKİLDE TAMAMLADIK

Brezilyalı milli voleybolcu Gabriela Guimaraes (Gabi) ise, "Bu takım muhteşem ve yüksek bir enerjiyle mücadele ediyor. Bunu soyunma odasında da konuşmuştuk. 'Yüksek bir enerjiyle ve bir aile gibi birbirimize sımsıkı sarılırsak başaramayacağımız bir şey yok' demiştik. Sahada da bunu gösterdik ve sezonu Avrupa'nın en büyük kupasıyla şahane bir şekilde tamamladık" ifadelerini kullandı.

"HAYAL ETMEYE DEVAM EDEN BİRİSİYİM"

Kısa bir tatilin ardından milli takım hedeflerine odaklanacağını ifade eden Gabi, "17 günlük bir dinlenme sürem var, tatile ihtiyacım olacak. Ben hayal etmeye devam eden birisiyim. Milli takımda da hedeflerim olacak tabii ki" diye konuştu.