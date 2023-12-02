Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. VakıfBank 12. maçında 11. galibiyetini elde ederken, Aydın ekibi ise 11. karşılaşmasında 7. mağlubiyetini aldı.

VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Sultanlar Ligi'nde VakıfBank deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 12-25, 25-20, 20-25, 25-19 ve 10-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla VakıfBank 12'nci maçında 11'inci galibiyetini elde ederken, Aydın ekibi 11'inci karşılaşmasında 7'nci mağlubiyetini aldı.