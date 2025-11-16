Vakıfbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

SULTANLAR Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Vakıfbank deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 20-25 ve 19-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Vakıfbank, ligde çıktığı 5'inci maçını da kazanırken, Aydın temsilcisi 1 galibiyette kalarak 4'üncü yenilgisini aldı.

