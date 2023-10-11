VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonlar Kupası'nı kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonlar Kupası finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek kupayı kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Voleybolumuzun güzide kulüplerinden Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde muhteşem bir karşılaşmaya imza attı. Bu özel final maçında kupayı kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı gönülden tebrik ederim. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ise son ana kadar verdikleri mücadele ile büyük bir övgüyü hak ediyor. Sarı-siyah takımın değerli sporcularını, teknik ekibini, yöneticilerini ve taraftarlarını kutluyorum."