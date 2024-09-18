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Vaclav Jurecka: 'Zorlu bir maça hazırız'

Vaclav Jurecka: 'Zorlu bir maça hazırız'
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Çaykur Rizespor'un yeni transferi Vaclav Jurecka, Samsunspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Zorlu bir karşılaşma olacağını vurgulayan Jurecka, iyi savunma yapıp fırsatlar değerlendirerek maçı kazanmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz hafta renklerine bağladığı hücum oyuncusu Vaclav Jurecka, Samsunspor müsabakası hakkında konuştu. Jurecka, "Zorlu maç olacağına eminim ama iyi savunma yapıp, hücumda fırsatlar oluşturup bu maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, 22 Eylül Pazar günü saat 17.00'da Samsunspor'u ağırlayacak. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz hafta renklerine bağladığı Çekyalı forveti Vaclav Jurecka, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmanın zorluğuna dikkat çeken Jurecka, maçın Karadeniz derbisi olarak adlandırıldığını ve kendisi için de derbilerin özel olduğunu belirtti. Başarılı futbolcu, "Önümüzde çok önemli bir maç var. Galatasaray'a karşı kaybettik ve evimizde oynuyoruz. Taraftarlarımıza Galatasaray maçının telafisi olarak bir hediye vermek istiyoruz. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Zorlu maç olacağına eminim ama iyi savunma yapıp, hücumda fırsatlar oluşturup bu maçı kazanmak istiyoruz. Benim için her derbi maç özeldir. Çekya'da da aynı şekildeydi. Her derbide gol atmak isterim. Takım arkadaşlarımla kimyamı daha çok artırmam gerekiyor. Ondan sonra çok daha iyi olacağına ve gollerin geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Rizespor 3-sayfa Futbol Spor rize

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