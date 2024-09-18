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Vaclav Jurecka: Her Derbi Maç Özeldir

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Çaykur Rizespor'un yeni transferi Vaclav Jurecka, Samsunspor maçı öncesi zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, iyi savunma yapıp hücumda fırsatlar oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

ÇAYKUR Rizespor'un yeni tranferi Vaclav Jurecka, "Zorlu maç olacağına eminim ama iyi savunma yapıp hücumda fırsatlar oluşturup bu maçı kazanmak istiyoruz. Benim için her derbi maç özeldir" dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında 22 Eylül Pazar günü evinde Samsunspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut gözetiminde antrenmana çıkan yeşil-mavililer, ısınma, kısa pas ve istasyon çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Karadeniz temsilcisinin yeni santrforu Vaclav Jurecka, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen deneyimli forvet Vaclav Jurecka, "Önümüzde çok önemli bir maç var. Galatasaray'a karşı kaybettik ve evimizde oynuyoruz. Taraftarlarımıza Galatasaray maçının telafisi olarak bir hediye vermek istiyoruz. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Zorlu maç olacağına eminim ama iyi savunma yapıp hücumda fırsatlar oluşturup bu maçı kazanmak istiyoruz. Benim için her derbi maç özeldir. Çekya'da da aynı şekildeydi. Her derbide gol atmak isterim. Takım arkadaşlarımla kimyamı daha çok artırmam gerekiyor. Ondan sonra çok daha iyi olacağına ve gollerin geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Antrenman Rizespor Çaykur Futbol Eğitim Spor

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