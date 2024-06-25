- Vaclav Cerny: "Türkiye karşısında kazanmak istiyoruz"

Çek futbolcu Vaclav Cerny:

"Bizim için küçük bir final olacak"

HAMBURG - Çek futbolcu Vaclav Cerny, Türkiye'ye karşı oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini ve kendileri için küçük bir final olacağını söyledi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.00'de Volkspark Stadyumu'nda Çekya ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde Çek futbolcu Vaclav Cerny, stattaki basın toplantısında konuştu.

Takımda morallerin yüksek olduğunu ifade eden Cerny, "Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Gerçekten kazanmak istiyoruz. Hepimiz birlikte oynayarak kazanmak istiyoruz. Ben son Avrupa Şampiyonası'na oynamamıştım. Yarın her şeyi artık bir sonuca bağlanacağız. Gruptan çıkıp, çıkmayacağımızı göreceğiz. O yüzden önemli" diye konuştu.

"Bizim için küçük bir final olacak"

Türkiye'ye karşı oynadıkları son maçta attığı golün hatırlatılması üzerine 26 yaşındaki futbolcu, "O golü görmüş müydünüz? Şahsen eseri atılmış bir goldü. Bu maç bambaşka bir maç olacak. Geçmişte Türkiye'ye karşı aldığımız neticelerin yarınki maça etkisi yok. Yarınki maç önemli. Bizim için küçük bir final olacak" şeklinde konuştu.

2008 ve 2016 yıllarındaki Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye kaybettikleri maçların sorulması üzerine ise Vaclav Cerny, "2008'i daha fazla hatırlıyorum. O maçı izledim. Penaltılar kalacaktı, berabereydi, üzüldüm" dedi.

Cerny ayrıca, Hamburg'da daha önce oynamalarının kendileri için bir avantaj olabileceğini de sözlerine ekledi.