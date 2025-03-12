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V. Bank, Fenerbahçe'yi Altın Setle Geçerek Yarı Finale Yükseldi

V. Bank, Fenerbahçe'yi Altın Setle Geçerek Yarı Finale Yükseldi
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V. Bank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek ve altın seti 15-11 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Müsabakanın en değerli oyuncusu Marina Markova seçildi.

1 (19-25, 25-23, 25-20, 26-24) mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İlk karşılaşmayı Fenerbahçe Medicana 3-0 kazanması sebebiyle karşılaşma altın sete taşındı. Altın sette Fenerbahçe'ye 15-11'lik üstünlük sağlayan V. Bank, Şampiyonlar Ligi'nde adını üst tura yazdırdı.

Müsabakanın en değerli oyuncusu V. Bank'tan Marina Markova seçildi. Maçta, Uluslararası Voleybol Hakemi Yavuz Akdemir yardımcı hakem olarak görev yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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