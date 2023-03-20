Uzmar Dragon Bot Takımı, BAE'de üçüncü oldu

Uzmar Dragon Bot Takımı, Türkiye'den bir takımın ilk kez katıldığı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Sharjah IDBF MENA Club Crew Championship Turnuvası'nda 200 metrede 3'üncü, 500 metrede ise 4'üncü oldu.

Uzmar Dragon Bot Takımı, Türkiye'den bir takımın ilk kez katıldığı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Sharjah IDBF MENA Club Crew Championship Turnuvası'nda 200 metrede 3'üncü, 500 metrede ise 4'üncü oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Uzmar Dragon Bot Takımı, dünyanın en başarılı dragon bot takımlarının iştirak ettiği turnuvada, 110 takım arasında 500 metre yarışlarını 4. sırada tamamladı.

İlk kez Türkiye'den bir takımın özel davet üzerine katıldığı yarışlarda Uzmar Dragon Bot Takımı, 200 metre yarışında ise 3. olma başarısını gösterdi.

Aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken takım, Uluslararası Dragon Boat Federasyonunun özel davetiyle eylül ayında Tayland Pattaya'da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılacak.

Türkiye Kano Federasyonunun desteğiyle BAE'deki turnuvaya katılan Uzmar Dragon Bot Takımı, 12 sporcusuyla yarışıyor ve 25 kişilik bir ekipten oluşuyor.