Uyuşturucu tehlikesinden uzak durmak için başladığı muaythaide dünya şampiyonu oldu

Milli muaythai sporcusu Erdem Taha Dinçer, mahallesindeki uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklara bulaşmamak için ailesi tarafından spora yönlendirildiğini ve ailesinin desteği sayesinde muaythai sporunun en üst seviyelerine geldiğini söyledi.

Muaythainin en prestijli kemerlerinden birisi olan Rajadamnern Champion'ın 2023 şampiyonu ve 2018 yılında düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda 67 kilogram kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Erdem Taha Dinçer, AA muhabirine, spora başlama serüvenini anlattı.

Tayland'da bulunan muaythai sporunun ilk arenası kabul edilen Rajadamnern Stadyumu'nda ülke dışından gelerek şampiyon olan ilk sporcu unvanını kazandığını söyleyen Dinçer, İstanbul'da doğup büyüdüğünü ve ağabeyi sayesinde spora başladığını belirtti.

Dinçer, ağabeyinin ve kendisinin bu spora başlamasındaki en büyük etkenin büyüdükleri ortamın "biraz kötü" olarak nitelendirilen mahallelerden olması olduğunu belirterek, "Ağabeyimi ve beni bu spora iten şey olduğumuz ortam. Birazcık kötü bir mahallede ne yazık ki yetiştik. Ağabeyim bu işlere bulaşmamak için spora başlamış. Haftada bir iki gün beni de spor salonuna götürünce o spor salonu bana lunapark gibi gelmeye başladı." dedi.

Muaythai sporuna olan ilgisinin bu şekilde başladığını dile getiren Dinçer, ağabeyi ve ailesinin de yönlendirmesiyle spora devam ettiğini ifade etti.

Dinçer, ailesinin "sokaklara güvenmediği" için kendisinin çok fazla dışarıda oynamasına izin vermediğini ifade ederek, "Ortamda uyuşturucu ve zararlı maddeler çok yaygın olduğu için ailem güvende hissetmek için beni dışarı çok fazla çıkartmak istemiyordu. O yüzden genelde çocukluğum evde geçti. Onun haricinde haftada bir iki gün ağabeyim sayesinde dışarı çıkabiliyordum. Ağabeyim sayesinde 6-7 yaşlarında spora başladım." dedi.

"Tayland'ın ilk muaythai stadyumunda şampiyon olan ilk Türk oldum"

Ağabeyinin hem hocası hem de rol modeli olduğunu aktaran Dinçer, ağabeyinin profesyonel maçlar için kendisini hazırladığını bildirdi.

Dinçer, ağabeyinin mahalledeki arkadaşlarını da spor salonuna gelmesi için teşvik ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ben ve ağabeyim sporda ilerleyince spor salonu açtık. Küçükken bile spor yaptığım için güzel görünüyordum ve insanlar ağabeyime çocuklarını göndermeye başladılar. Ben bu spor dalında profesyonelleşmeye başladım ve dört kez Türkiye ve bir kez de dünya şampiyonluğu elde ettim ve kendimi daha da geliştirmek için muaythainin anavatanı sayılan Tayland'a gittim. Kendimi bu dövüş sporuna adadım. 20 yaşımda tek başıma başka bir ülkeye gittiğim için zorluklar çektim. Tek başıma deneye deneye, dövüşe dövüşe Tayland'ın ilk muaythai stadyumunda şampiyon olan ilk Türk oldum. Tayland'da çok büyük bir isim elde ettim, çok büyük kemerler elde ettim."

"Çocukluk arkadaşım uyuşturucu nedeniyle öldü"

Mahalledeki en yakın arkadaşının uyuşturucu nedeniyle öldüğüne değinen Dinçer, "Aklıma geldiğinde her zaman duygulanırım. En yakın arkadaşım Hüseyin uyuşturucu kullanmaya başladı ve uyuşturucunun etkisiyle hiç tanımadığı iki kişiyi ve kendisini vurdu. Annesi ve babası, 'Oğlum Hüseyin'i de çek oraya, ne gerekiyorsa yapalım.' demişlerdi ama olmadı. Öyle yakın arkadaşımı kaybettim." diye konuştu.

Dinçer, çocukların ve gençlerin sokaklardaki kötü örneklere kapılmaması gerektiğini anlatarak, herkesin kötü alışkanlıklara bulaşmaması için spor yapması ya da bir hobi edinmesi gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle kötü alışkanlıklara erişimi hızlı olan yerlerde yaşayan çocukların herhangi bir spor dalıyla ilgilenmesinin önemine değinen Erdem Taha Dinçer, "İlla dövüş olmak zorunda değil, ne olursa olsun, hangi spor branşı olursa olsun bir spor yapsınlar, koşsunlar, koşamıyorlarsa yürüsünler, yürüyemiyorlarsa başka bir spor yapsınlar. Spor çünkü insanı hem disipline ediyor hem bir düzen veriyor insanın bütün genel hayatında. Dövüşten zevk almaz, koşudan zevk alır. O olmazsa ağırlık indirip kaldırmaktan zevk alır." ifadelerini kullandı.

"Çocukların kötü alışkanlıklara bulaşmaması için aileye büyük görevler düşüyor"

Milli sporcu, kendisinin de diğer spor branşlarını denedikten sonra muaythaide karar kıldığından bahsederek, gençlerin bütün spor dallarını denemeleri halinde kendilerine uygun bir branş bulacaklarını sözlerine ekledi.

Çocukların kötü alışkanlıklara bulaşmaması için aileye büyük görevler düştüğünü ifade eden Dinçer, "İlk öncelikle yetişkinlere bir şey söylemek istiyorum. Çocuklarını erken yaşlarda mutlaka bir spor branşıyla tanıştırmaya, çocuk istemese bile hani nefret etmediği sürece bir ufak baskı yapıp onları bir spor branşıyla haşır neşir etmeye çalışsınlar. Çünkü ne yazık ki yaşadığımız süreç, olduğumuz ortam uyuşturucuya çok yatkın, uyuşturucunun çok yaygın olduğu bir süreç. O yüzden dediğim gibi aslında spor ailede başlıyor." dedi.

Dinçer, 11 Aralık'ta çocukluğundan beri çalışmanın karşılığını almak için bir müsabakaya çıkacağını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışmalarıma son hız devam ediyorum. İnşallah gelecek hafta çalışmalarımın karşılığını alacağım. Bu sporu yapmamın nedenlerinden birisi de sınırlarımı zorladığımda kendimi mutlu hissediyorum. Spor olarak her zaman kendime hedefler koyuyorum ve bu sınavları geçebildiğimi görünce mutlu oluyorum. Herkesin bunu yapması lazım."