Uyafa ile Avrupa Türk Futbol Federasyonu arasında işbirliği protokolü

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) ile Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) arasında gönüllülük alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, 24 ülkeden takımların katılımı ile 25 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek UYAFA Uluslararası Palandöken Cup futbol turnuvasının hazırlıkları devam ediyor.

UYAFA İstanbul Temsilcilik ofisinde imzalanan işbirliği protokolü ile UYAFA Uluslararası Palandöken Cup futbol turnuvası için ATFF'nin sorumluluğunda 01.01.2010 ve daha küçük yaş grubundaki çocuklardan oluşan 6 takım, Avrupa'dan Türkiye'ye getirilerek Erzurum'da yapılacak olan UYAFA Palandöken CUP organizasyonuna katılacak.

Protokol imza töreninde açıklama yapan Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Genel Başkanı Ayhan Yıldız, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) ile birlikte gerçekleştirilecek olan 2023 UYAFA Palandöken Cup'a, ATFF olarak tam destek vermekten gurur duyduklarını söyledi.

Ayhan Yıldız, dünya futbol otoritelerinin gözünün 2023'te Erzurum'da yapılacak olan turnuvada olacağını belirterek, "Bu turnuvalar dünya çapında futbol otoriteleri tarafından izlenerek, birçok yetenekli futbolcu yeni takımlara seçilme fırsatı yakalayacaktır. UYAFA ve ATFF, Avrupa ve Türkiye'de güçlerini birleştirerek, Türk ve Dünya futboluna katkılarını arttırarak devam ettireceklerdir. Şimdiden büyük heyecanla beklediğimiz UYAFA Palandöken Cup'a katılacak tüm takımlara başarılar diliyoruz." diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Spor