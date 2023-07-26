Utku Kap Türkiye Şampiyonu Oldu, Dünya Şampiyonasında Ülkemizi Temsil Edecek

Bursa'da yapılan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu olan Utku Kap, Bosna Hersek'te yapılacak olan Yıldızlar Taekwondo Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Diğer sporcular da büyük başarılar elde etti.

DÜZCE(İHA) – Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu olan Utku Kap Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Bursa'da 15-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Utku Kap tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olmuştu. Bilgi Ortaokulu öğrencisi Utku Kap 28-31 Ağustos 2023 tarihlerinde Bosna Hersek'te yapılacak olan Yıldızlar Taekwondo Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Aynı şampiyonada Esila Göktepe Türkiye ikincisi, Öykü Yaman ve Hatice Nisa Kır ise Türkiye üçüncüsü, Yağmur Yıldız Türkiye beşincisi ve Mert Şengönül Türkiye altıncısı olarak büyük bir başarıya imza attılar. - DÜZCE