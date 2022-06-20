Usyk ile Joshua arasındaki rövanş maçı 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Usyk ile Joshua arasındaki rövanş maçı 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da yapılacak

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
 - Güncelleme:
Usyk ile Joshua arasındaki rövanş maçı 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da yapılacak

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua, rövanş mücadelesinde 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua, rövanş mücadelesinde 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

Tarafların menajerleri tarafından yapılan açıklamaya göre, "Kızıldeniz'deki Öfke" adıyla tanıtımları yapılacak rövanş maçı, 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki 35 bin seyirci kapasiteli Super Dome'da gerçekleştirilecek.

İkili arasında geçen yıl eylül ayında düzenlenen ilk maçı hakemlerin oybirliğiyle kazanan 35 yaşındaki Usyk, rakibinin Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi olmuştu.

İkili arasındaki rövanş maçı, önceki tarihlerde planlanmasına rağmen Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Usyk, ülkesi adına cepheye katılmış ve organizasyon ertelenmişti.

Özel izinle savaştan ayrılarak antrenmanlarını sürdüren Ukraynalı Usyk, profesyonel boks kariyerinde çıktığı 19 maçın tamamını kazandı.

26 maçlık kariyerindeki ilk yenilgiyi Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz karşısında 2019 yılında alan Anthony Joshua, rövanşta rakibini yenerek kemerlerini geri almıştı. İkinci mağlubiyetini Usyk karşısında yaşayan 32 yaşındaki boksör, bu maçı kazanarak kemerlerini tekrar almaya çalışacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Suudi Arabistan Anthony Joshua Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title