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Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
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Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

Türkiye Boks Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, 65 ilden 812 sporcunun katılımıyla Erzurum'da başladı.

Türkiye Boks Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, 65 ilden 812 sporcunun katılımıyla Erzurum'da başladı.

Yakutiye ilçesindeki Buz Pateni Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda sporcu ve hakemlerin seremoni yürüyüşünün ardından bar ekibi gösteri yaptı.

Daha sonra ringe çıkan kadın ve erkek sporcular, şampiyonanın ilk gününde başarılı olmak için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlardan Sorumlu Asbaşkanı Vahdettin Gökçe, burada yaptığı konuşmada, "Bu şampiyonaya 812 sporcu, idareci ve antrenörle, yaklaşık 1000 kişi katıldı." dedi.

Gökçe, şampiyonanın sporcular için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Burada sıkletlerin en iyileri, yaklaşık 1,5 ay sonra yine Erzurum' da düzenleyeceğimiz Avrupa Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Alınacak dereceler sporcular için büyük önem arz ediyor. Bu yaş boksun temel altyapısını oluşturuyor." diye konuştu.

Organizasyonun 1 Temmuz Cuma günü tamamlanması planlanıyor.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Yakutiye Türkiye Erzurum Spor Haberler

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