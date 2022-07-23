Üst Minikler Boks Milli Takımları Kastamonu'da kampa girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üst Minikler Boks Milli Takımları Kastamonu'da kampa girdi

AA - Bilal Kahyaoğlu - Spor
 - Güncelleme:
Üst Minikler Boks Milli Takımları Kastamonu'da kampa girdi

Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımları, ağustos ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımları, ağustos ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan çalışmalara erkeklerde 14, kadınlarda ise 12 sporcu katılıyor.

Üst Minikler Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Mustafa Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirilen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda birinci olan sporcuların kampa davet edildiğini belirterek, "11-22 Ağustos'ta yine Erzurum'da Avrupa Şampiyonası yapılacak. Oraya hazırlanıyoruz. Boks Federasyonu Başkanımız Eyüp Gözgeç, Avrupa Şampiyonası'nı ülkemize aldırdı. Bu bizim için çok önemli." dedi.

Altyapının öneminden bahseden Oral, "Her yıl yaz aylarında Türkiye şampiyonu olan, göz dolduran sporcuları temel eğitim niteliğinde kampa alıyoruz. Milli takıma, Avrupa şampiyonalarına hazırlık yapıyoruz. Bu yıl zaman kısa olduğu için kampa sadece birincileri çağırdık." diye konuştu.

Şampiyonadan altın madalyalarla dönmek istediklerini ifade eden Oral, kampın 9 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor

Kastamonu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title